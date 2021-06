Salma Hayek, dimagrire dopo House of Gucci è difficile: "Datemi dei caftani"

Salma Hayek è ingrassata per interpretare Giuseppina "Pina" Auriemma in House of Gucci e adesso che il film è in post-produzione l'attrice sta avendo problemi a perdere peso: "Ci vuole troppo tempo, ma il mio corpo è stato molto generoso con me nel corso negli anni".

"Non erano ancora finite le riprese e io già pensavo: 'Ok, datemi dei caftani!'" ha scherzato l'attrice durante un'intervista di InStyle. L'attesissimo film sull'assassinio di Maurizio Gucci è ora in post-produzione e la Hayek sta cercando di perdere il peso che ha messo su ma, su sua stessa ammissione, questa volta sembra più difficile del previsto.

"Ci sto provando ma ho perso veramente pochissimo peso per adesso. Mettere su chili è semplicissimo ma ci vuole così tanto tempo per perderli", ha spiegato Salma. La Hayek ha anche detto di voler perdere peso in parte per la sua salute, ma anche a causa di "cosa ci si aspetta da una donna che le persone considerano di bell'aspetto".

"Invecchi, ma le persone si aspettano che tu rimanga identica. In ogni caso io apprezzo molto il mio corpo, considerando a quanta pressione è stato sottoposto nel corso degli anni posso dire che è stato incredibilmente generoso con me. So che per la mia età e per lo stile di vita che ho vissuto non me la cavo troppo male. E attribuisco tutto questo alla meditazione". Ha aggiunto la Hayek.

Salma pratica la meditazione dall'età di 30 anni, ha iniziato per tentare di risolvere un dolore lombare che occasionalmente le provocava non pochi problemi, compresa l'impossibilità di alzarsi dal letto al mattino. "La meditazione ti fa vivere il tuo corpo con una leggerezza davvero deliziosa e soddisfacente", ha concluso Salma Hayek.