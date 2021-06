Salma Hayek balla sulle note di Britney Spears per la #HitmansChallenge (VIDEO)

Salma Hayek ha lanciato la #HitmansChallenge sulle note di ...Baby One More Time di Britney Spears in occasione della release di Hitman's Wife's Bodyguard.

Salma Hayek sa come ottenere l'attenzione sui social network. In occasione della distribuzione di Hitman's Wife's Bodyguard, l'attrice ha deciso di lanciare la #HitmansChallenge ballando sulle note di ...Baby One More Time di Britney Spears.

Come potete vedere nel video sopra, nel reel postato sul suo profilo Instagram, Salma Hayek guida un gruppo di ballerini sulle note di ...Baby One More Time di Britney Spears e ha lanciato la cosiddetta #HitmansChallenge. Come riportato da Yahoo! Entertainment, la canzone del 1998 è stata utilizzata per due clip promozionali di Hitman's Wife's Bodyguard, film che vede il ritorno di Salma Hayek alla saga interpretata insieme a Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson.

Nel video postato su Instagram, Salma Hayek balla sulle note di Britney Spears dopo aver optato per un abbigliamento decisamente più sobrio rispetto a quello indossato dalla pop star nel videoclip ufficiale della canzone. A differenza della Spears, infatti, la protagonista di Frida indossa una pratica maglietta nera, accompagnata da una tuta in tinta e da un paio di sneakers. Insieme a lei ballano anche il suo acconciatore Miguel Perez e la sua truccatrice Sofia Schwarzkopf-Tilbury.

La challenge lanciata da Salma Hayek invita i fan a lanciarsi nella loro versione di ...Baby One More Time per celebrare l'uscita di Hitman's Wife's Bodyguard. Mentre Britney Spears non ha ancora commentato il reel condiviso da Salma Hayek, moltissimi commenti contengono l'hashtag #FreeBritney, che chiede la liberazione della pop star dalla tutela economica a nome del padre cui è sottoposta.

Recentemente Salma Hayek è stata a Roma e ha incontrato Paolo Sorrentino in compagnia di suo marito e della moglie del celebre regista napoletano. L'ultimo progetto su cui Salma Hayek ha lavorato è House of Gucci, in cui interpreta la maga Pina Auriemma.