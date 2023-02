Salma Hayek: "Prima di lavorare con Adam Sandler non mi era permesso fare commedie"

Salma Hayek ha rivelato che nessuno a Hollywood le aveva permesso di recitare in una commedia prima di essere scritturata da Adam Sandler in Un weekend da bamboccioni.

Salma Hayek, divenuta famosa nel 1996 per aver interpretato una spogliarellista vampira in Dal tramonto all'alba, ha ammesso di essere riuscita ad ottenere dei ruoli comici solo dopo aver lavorato con Adam Sandler in Un weekend da bamboccioni, pellicola che le ha permesso di rompere lo stereotipo di "femme fatale".

"Sono stata scritturata sempre per gli stessi ruoli", ha spiegato la Hayek. "Volevo fare delle commedie e nessuno era disposto a darmi una possibilità. Non sono riuscita a ottenere un ruolo comico fino a quando non ho incontrato Adam Sandler, che mi ha inserita in una commedia ['Un weekend da bamboccioni'], ma avevo già quarant'anni!"

Salma Hayek in Dal tramonto all'alba

"Mi dicevano sempre: 'Sei sexy, quindi non ti è permesso avere anche il senso dell'umorismo'. Non solo non ti era permesso di essere intelligente, ma non potevi nemmeno essere divertente negli anni '90", ha continuato l'attrice di Frida.

Harvey Weinstein disse a Salma Hayek che il suo "sex appeal" era la sua migliore risorsa come attrice e neanche la nomination all'Oscar riuscì a cambiare le cose: "Quando fui nominata i tipi di ruoli che le persone mi offrivano non cambiarono affatto. All'epoca mi sentivo molto triste, ma ora eccomi qui, a fare film di ogni genere anche se mi avevano detto che presto sarebbe arrivata la mia data di scadenza. Quindi non sono triste, non sono arrabbiata, rido. Ora non credo più che la mia sensualità sia l'unica cosa che viene apprezzata di me. Ma anche se fosse non m'interesserebbe, perché ormai sono circondata dal rispetto delle persone che per me contano davvero e riesco a guardare oltre".