Sally Field sarà premiata con il SAG Award alla carriera

Sally Field sarà la 58esima persona a essere premiata dal SAG (Screen Actors Guild - Sindacato degli attori americani), con il Life Achievement Award, assegnato per celebrarne la carriera e il successo umanitario. Assegnato dal National Honors and Tributes Committee della Screen Actors Guild, si tratta di uno dei premi più prestigiosi consegnato per "risultati eccezionali nel promuovere i migliori ideali della professione di attore".

Sally Field nel ruolo di Nora Walker nell'episodio Safe at Home di Brothers & Sisters

In base a quanto riportato da Deadline, Sally Field riceverà questo premio alla 29esima cerimonia annuale degli Screen Actors Guild Awards trasmessa il 26 febbraio dal Fairmont Century Plaza di Los Angeles.

Questa non è affatto la prima onorificienza importante ottenuta dalla Field: precedentemente la celebre attrice ha ricevuto due Oscar, un SAG Award, tre Emmy, due BAFTA Awards, il New York Film Critics Prize, il National Board of Review Award e molti altri. Nel 2012 è stata inserita nell'American Academy of Arts and Sciences, nel 2015 è stata onorata dal presidente Obama con la National Medal of Arts, e nel 2019 ha ricevuto il prestigioso Kennedy Center Honor.

"Sally è un'attrice immensa con una gamma espressiva enorme e una straordinaria di capacità sul set che le consente d'incarnare qualsiasi personaggio", ha dichiarato (sempre tramite Deadline) Fran Drescher, presidente di SAG-AFTRA. Il comunicato prosegue: "Ho seguito con interesse la sua carriera iniziale vedendola evolversi in ruoli sempre più impegnativi. Non ha mai smesso di essere straordinaria, anche di recente in Winning Time in cui era semplicemente sublime come Jessie Buss".