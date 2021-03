Sally Field sarà la madre di Jerry Buss nella serie HBO di Adam McKay sui Los Angeles Lakers

Il premio Oscar Sally Field entra a far parte del cast della serie HBO di Adam McKay incentrata sui Los Angeles Lakers negli anni '80. Secondo Variety, l'attrice interpreterà Jessie Buss, madre del proprietario dei Lakers Jerry Buss che avrà il volto di John C. Reilly.

Sally Field in un momento dell'episodio 'You get what you need' della serie televisiva Brothers & Sisters

Giovane madre single, Jessie Buss instillò nel figlio l'amore per la matematica, per i soldi e per le vittorie. Decenni dopo, il figlio divenne un uomo d'affari di successo, ma continuò ad avere la madre al fianco come consigliera.

La serie HBO di Adam McKay, ancora priva di titolo, farà la cronaca della vita professionale e personale dei Los Angeles Lakers degli anni '80, una delle dinastie più venerate nell'era più spettacolare dello sport americano.

Nel cast troviamo Adrien Brody neo panni di Pat Riley, John C. Reilly in quelli di Jerry Buss, Jason Clarke è Jerry West, Quincy Isaiah è Magic Johnson, Solomon Hughes si calerà nei panni di Kareem Abdul-Jabbar, Gaby Hoffmann è Claire Rothman, Hadley Robinson è Jeanie Buss, DeVaughn Nixon è Norm Nixon, Molly Gordon interpreta Linda Zafrani, Rob Morgan veste i panni di Earvin Johnson Sr., Spencer Garrett è Chick Hearn, Kirk Bovill è Donald Sterling, Delante Desouza è Michael Cooper, Stephen Adly Guirgis interpreta Frank Mariani, Tamera Tomakili è Earletha 'Cookie' Kelly e Joey Brooks è Lon Rosen.

Max Borenstein scriverà e produrrà la serie che vedrà il produttore esecutivo Adam McKay alla regia del pilot.