Sallusti cade dalla sedia durante lo speciale su Papa Francesco: il video fa il giro del web

Imprevisti della diretta. Lo sa bene Alessandro Sallusti che ieri sera, durante l'approfondimento di Retequattro dedicato a Papa Francesco, è caduto dalla sedia.

Proprio mentre stava parlando infatti, la sedia ha ceduto e il giornalista si è trovato a terra. Tutto proprio mentre diceva che durante il suo Pontificato, il mondo si è infiammato.

La caduta di Alessandro Sallusti

Papa Francesco

Alessandro Sallusti stava intervenendo esattamente nel momento in cui la sedia ha ceduto, così le telecamere hanno filmato interamente la caduta. In realtà Sallusti è riuscito ad attutire il colpo, evitando di cadere completamente a terra, ma la sequenza non è certo passata inosservata.

Il conduttore è andato subito in suo soccorso e il giornalista ha proseguito il suo intervento in piedi, dando tempo alla troupe di sostituire la sedia difettosa. Sallusti ha quindi rassicurato i presenti: "Tutto a posto", poi ha proseguito: "I grandi della terra non lo hanno ascoltato". La tesi di fondo era che Papa Francesco si fosse speso molto per la pace, ma proprio durante il suo Pontificato, il mondo è andato in fiamme: segno dunque, che i leader politici non lo hanno ascoltato.

Nuzzi, che conduceva lo speciale, ha ironizzato: "Forse hai denunciato una cosa troppo forte e ti è arrivata una saetta", gli ha detto sorridendo.

Inutile dire che il video è diventato presto virale in rete, suscitando l'ironia dei commentatori. Per qualcuno, questo è stato il primo miracolo di Papa Francesco.