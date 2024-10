Zoe Saldaña: "Lavorare con Spielberg mi ha ridato fiducia nel cinema dopo Pirati dei Caraibi"

Zoe Saldaña ha lavorato nel corso degli anni con molti dei più celebri registi di Hollywood, tra cui James Cameron e J.J. Abrams, ma uno in particolare le ha "ridato fiducia" nell'industria cinematografica: Steven Spielberg.

Saldana ha recitato nel 2004 nella commedia-dramma di Spielberg The Terminal, accanto a Tom Hanks e Catherine Zeta-Jones, subito dopo il suo primo ruolo in un film a grande budget in "Pirati dei Caraibi: La maledizione della Prima Luna". Saldaña ha raccontato che la sua esperienza sul set del film non è stata delle migliori e ieri, durante uno Screen Talk al BFI London Film Festival, ha detto che questo l'ha quasi portata ad "annegare":

"Con quell'esperienza ho capito il tipo di persone con cui volevo lavorare", ha detto Saldaña a proposito di 'Pirati'. "La troupe e il cast sono per il 99% delle volte meravigliosi. Ma se lo studio, i produttori e il regista non sono gentili, consapevoli e attenti, allora una produzione così grande può diventare un'esperienza davvero negativa e si rischia di affogare per il lavoro. E io l'ho fatto".

Zoe Saldaña: una brutta esperienza sul set dei Pirati dei Caraibi

Zoe Saldana in una scena di Prospettive di un delitto

Parlando con Entertainment Weekly di quello che vissuto sul set del film, Saldaña ha detto:

"Non ho avuto una buona esperienza nel complesso. Mi sono sentita come se mi fossi persa nelle trincee, e non mi sembrava che andasse bene". Anni dopo, il produttore Jerry Bruckheimer si è scusato personalmente con lei. Per fortuna, il film successivo era "The Terminal":

"Otto mesi dopo ho lavorato con Steven Spielberg, che mi ha ridato fiducia nel fatto che anche il grande cinema può essere grandioso", ha detto Saldaña.

Zoe Saldana è Gamora in Guardiani della Galassia 2: "La speranza dell'umanità è sia donna che uomo"

Ricorda di essersi sentita "così bene e così al sicuro" sul set e ricorda come Spielberg facesse suonare la musica dagli altoparlanti tra una scena e l'altra per assicurarsi che tutti fossero "sincronizzati e sulla stessa pagina". È così che ha scoperto il lavoro di Nino Rota, un compositore italiano noto per aver realizzato le musiche dei film del grande Federico Fellini.

Mentre lei e Spielberg discutevano del lavoro di Rota e della sua importanza per il cinema, il regista le disse qualcosa che non ha mai dimenticato:

"Per sapere dove sei, devi sapere da dove vieni".

The Terminal: una scena con Zoe Saldana e Tom Hanks

La star di Avatar e Guardiani della Galassia sta attualmente facendo il giro della stampa per il suo nuovo film Emilia Pérez. Diretta da Jacques Audiard, la commedia musicale racconta la storia di Emilia (Karla Sofía Gascón), leader di un cartello della droga, che arruola Rita (Saldaña) per aiutarla a fingere la sua morte e a sottoporsi a un intervento chirurgico per l'affermazione del proprio sesso. Il film è interpretato anche da Selena Gomez, Adriana Paz, Mark Ivanir e Édgar Ramírez ed è stato scelto dalla Francia come candidato agli Oscar internazionali.