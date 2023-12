SAG-AFTRA utilizza un'immagine realizzata con l'Intelligenza Artificiale e online scoppia la polemica

Il sindacato SAG-AFTRA è sotto accusa dopo aver utilizzato un'immagine realizzata con l'Intelligenza Artificiale per promuovere il suo evento Labor Innovation & Technology Summit, nonostante l'uso della tecnologia sia stato a lungo uno dei punti al centro delle trattative con gli studios durante lo sciopero.

L'appuntamento in programma a gennaio a Las Vegas ha lo scopo di confrontarsi e riflettere su come l'innovazione tecnologica avrà un impatto sul futuro dei lavoratori del settore.

La critica

Karla Ortiz, che ha lavorato in passato a progetti come Black Panther e Avengers: Endgame, ha criticato sui social l'uso dell'immagine utilizzata per promuovere l'evento, realizzata proprio sfruttando l'Intelligenza Artificiale, sostenendo che scelte come queste tolgono opportunità lavorative a grafici e artisti appartenenti ai rispettivi sindacati.

L'artista ha scritto online: "SAG-AFTRA che promuove un summit focalizzato sui lavoratori con l'intelligenza artificiale generativa sfruttatrice è profondamente vergognoso. L'incontro è inoltre co-sponsorizzato dall'International Alliance of Theatrical Stage Employees. Ciò significa che i lavoratori rappresentati da IATSE possono essere sfruttati e sostituiti? Questo segnala che non vi importa di tutti i lavoratori o della solidarietà". In un secondo post Ortiz sostiene che il sindacato IATSE non fosse a conoscenza dell'uso dell'immagine per promuovere il summit.

Deadline ha contattato il sindacato SAG-AFTRA e un portavoce, pur non rilasciando commenti ufficiali, ha sottolineato che l'immagine, presa dallo stock Adobe, è stata creata da artisti umani utilizzando strumenti legati all'IA, non totalmente generata usando la tecnologia, ed è stata poi selezionata da designer e un art director.

La polemica è comunque ancora in corso sui social tra chi difende l'uso dell'immagine e chi sostiene che scelte come queste indeboliscono le richieste dei sindacati e dei gruppi che stanno per negoziare nuovi contratti.