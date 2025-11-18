Sadie Sink, star di Stranger Things, debutterà nel West End come protagonista di Romeo & Giulietta

Sadie Sink, una delle star più amate di Stranger Things, farà il suo debutto teatrale a Londra come protagonista di Romeo & Giulietta.

Ad affiancarla sul palco della nuova versione del classico di William Shakespeare sarà Noah Jupe, conosciuto dal pubblico cinematografico grazie al franchise di A Quiet Place.

L'arrivo di Sadie Sink a Londra

Robert Icke sarà il regista del nuovo spettacolo tratto da Romeo & Giulietta, prodotto da James Bierman.

Sadie Sink, che recentemente ha concluso le riprese di Spider-Man: Brand New Day aveva già conquistato la critica e il pubblico recitando a teatro, ma a New York, in occasione di John Proctor Is the Villain. Bierman ha avuto modo di vederla recitare dal vivo in quell'occasione e, ricordando le esperienze dell'attrice in show come Annie e The Audience, ha sottolineato: "Ho pensato fosse fantastica. Ha una presenza scenica reale e grandiosa, e, ovviamente, è cresciuta sul palco".

The Whale: un primo piano di Sadie Sink sul red carpet di Venezia 2022

Il produttore ha ricordato che il primo incontro tra Sadie e Icke è durato ben quattro ore: "E poi si è lanciata nel progetto e ha fatto alcune sessioni workshop con Rob, lavorando sul linguaggio e sul testo. E da lì si è arrivati naturalmente a capire che questo era lo show, era il ruolo per lei...".

Bierman ha aggiunto: "E siamo stati semplicemente davvero fortunati che tutti i tasselli siano andati al loro posto perché nel periodo in cui era disponibile l'Harold Pinter Theatre era libero e non aveva nessuno show in programma".

Il debutto di Jupe a teatro

Noah Jupe, recentemente, ha recitato nel film Hamnet - Nel Nome Del Figlio, diretto da Chloé Zhao con la parte di Amleto, e nella seconda stagione della serie The Night Manager (di cui è stato diffuso il primo trailer).

Il giovane attore farà il suo debutto teatrale con Romeo & Giulietta, in programma dal 16 marzo al 6 giugno 2026. Le prove per lo show, iniziate a distanza via Zoom con alcune letture del copione da parte del cast, inizieranno alla fine di gennaio.

Nel team creativo ci sono anche Hildegard Bechtler che si occuperà della scenografia e dei costumi, Jon Clark che curerà le luci, Tom Gibbons che è sound designer, e Ash J. Woodward che lavorerà agli elementi video.