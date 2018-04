Sacha Baron Cohen sarà Eli Cohen nella miniserie Netflix The Spy

Sacha Baron Cohen sarà Eli Cohen in The Spy**, miniserie drammatica in sei episodi targata Netflix che esplora il ruolo di Cohen come spia per conto di Israele in Siria nei primi anni '60.

Eli Cohen è una dele spie più celebri al mondo. L'agente visse a Damasco sotto copertura negli anni '60, passando informazioni a Israele. L'uomo riuscì a farsi accogliere nell'alta società siriana e ottenne un ruolo preminente. Le sue gesta e l'immenso sacrifico compiuto hanno influenzato profondamente la politica Medio Orientale odierna.

The Spy sarà scritta e diretta da Gideon Raff icon la produzione di Légende Films e Alain Goldman.

Di recente Sacha Baron Cohen è apparso nello show di Seth Rogen, diffuso su Netflix il 6 aprile.

