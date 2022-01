Sabrina Salerno, la maglietta bagnata manda i fan fuori di testa (FOTO)

Sabrina Salerno, un vero e proprio sex symbol da più di trent'anni, ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan postando delle foto sul proprio profilo Instagram: la showgirl, nelle immagini scattate presso un centro termale, indossa soltanto una maglietta bagnata che lascia poco spazio all'immaginazione, mostrando curve e capezzoli.

"Mio marito mi ha fatto una foto spettacolare", ha spiegato la Salerno nelle sue Instagram Stories. "Giornata dedicata al relax, ai fanghi, al benessere. Mio marito ha detto che con me ci vuole troppa pazienza. E' arrivato il cameriere e ha detto: 'Ha bisogno di qualcosa?' 'Sì, un'altra moglie'".

"Sono una donna impegnativa, estremamente impegnativa. Se questa sera non avrò un post da pubblicare la colpa è di mio marito che non ha voluto farmi le foto in piscina. E non le volevo neanche fare in bikini ma con una mise molto particolare". Ha concluso la cantante, showgirl e attrice italiana.

Molti sono i commenti sotto le foto postate da Sabrina Salerno: tra i nomi più celebri figurano Alessandra Tripoli e Massimo Boldi, i quali hanno semplicemente scelto di postare delle emoji di cuori e fiamme sotto gli scatti ad alto contenuto erotico della co-conduttrice del Festival di Sanremo 2020.