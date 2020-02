Sabrina Salerno: le foto sexy di una hot girl che continua a far sognare

Sabrina Salerno

Chi ha vissuto gli anni '80 non ha dimenticato facilmente Sabrina Salerno, esplosivo sex symbol di quel decennio, come dimostrano anche le foto sexy che pubblichiamo di seguito. Ancora oggi, a 51 anni, Sabrina continua a sedurre il suo pubblico e questa sera sarà all'Ariston per la sua serata da co-conduttrice di Sanremo 2020 (ci era già stata nel 1991, ma da concorrente)

Popstar ma anche attrice e showgirl, di Sabrina Salerno ricordiamo hit memorabili come Boys, Chico, Hot Girl, le performance degli anni '80 con quel seno strizzato in magliette, corsetti, giacche, che puntualmente rischiava di "esplodere" come una bomba. Qualcuno ricorderà Sabrina anche per le apparizioni in qualche film come Le foto di Gioia, Grandi Magazzini e telefilm di culto come Professione Vacanze, in tantissimi programmi tv e... naturalmente in tante foto sexy che allora riempivano le riviste.

