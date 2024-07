Sabrina Ferilli e Maria De Filippi: amicizia finita? L'attrice zittisce gli hater

Da tempo ormai è noto come il rapporto tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sia uno di quelli che va anche al di là degli spazi televisivi che le vedono interagire. L'attrice è stata più volte ospite ad Amici, ma ha anche dimostrato una forte sensibilità verso l'amica durante i funerali del marito, rimproverando i tanti che hanno chiesto selfie a Maria in un momento così drammatico.

Il rumor sulla fine dell'amicizia e la risposta della Ferilli

L'epoca attuale è ormai governata dai social network, strumenti utili e potenti ma che possono anche essere il mezzo con cui innescare una scia di polemiche e fake news in grado di estendersi a macchia d'olio, fino ad arrivare al punto che qualcuno possa ritenerle notizie fondate. Questo lo sa bene chi lavora nello spettacolo e che ogni giorno deve lottare contro hater di vario tipo. Ultima della lista è Sabrina Ferilli che si è ritrovata, proprio ultimamente, a rispondere a tono ad uno di questi.

Amici 21, Maria De Filippi contro Flaza: "Non venite ad Amici, andate in altri talent"

L'attrice infatti, sotto uno dei suoi post si è ritrovata un commento che, in un italiano alquanto discutibile, ha insinuato alla fine dell'amicizia tra lei e la De Filippi, visto che ultimamente le due non si sono più viste assieme sul piccolo schermo. La Ferilli, molto attiva sui social, non ci ha pensato due volte e ha risposto in maniera sardonica all'utente affermando: "Amore mio, se non ripartiamo dalle elementari manco te risponno!". Decisamente una risposta che lascia alle sue spalle la giusta dose di ironia e che non mostra segni di cedimento rispetto ad insinuazioni infondate come questa.