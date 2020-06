Sabrina Ferilli ad Amici Speciali: vestita di pelle è una Catwoman irresistibile

Sabrina Ferilli ha infiammato durante la finale di Amici Speciali con un look da Catwoman: tutta vestita di pelle nera. l'attrice ha provato anche la Sick, with it, cool drop challenge.

Sabrina Ferilli ha sfoggiato un look irresistibile durante la serata finale del talent Amici speciali. L'attrice era vestita di pelle nera con pantaloni e giacca neri aderentissimi, il suo stile da Catwoman ha infiammato i social che l'hanno consacrata la vincitrice morale della trasmissione.

Ieri sera si è concluso Amici Speciali, il talent voluto da Maria De Filippi per aiutare la protezione civile in questo difficile momento. La cantante Irma ha vinto la sfida contro i tre finalisti ma i social erano tutti per Sabrina Ferilli. L'attrice romana ha indossato pantaloni e giacca neri aderentissimi, e le sue forme sensuali erano esaltate dalla fasciatura stretta. Nonostante i tacchi alti, 'Catwoman Sabrina' ha ballato sul palco durante l'esibizione di Alberto Urso, che ha cantato Dimmi quanto tu verrai.

Ho bisogno di #sabrinaferilli nella mia vita pk fa schifo la mia vita ma con Lei e' piu' bella...🥺Grazie per questi 4 venerdi per la tua simpatia poiche hai fatto divertire milioni di italiani con le tue parole ma anche con i tuoi piccoli gesti

Grazie Maria ❤🤧#AmiciSpeciali pic.twitter.com/wXDvd4YlRH — Unatizia (@Ang3l1c41) June 6, 2020

Sabrina Ferilli ha poi tentato l'impossibile mettendosi in gioco con la sfida di abilità che la ballerina Elena D'Amario ha lanciato sui social. La Sick, with it, cool drop challenge consiste nel farsi cadere prima gli occhiali dalla testa sul naso e poi a far arrivare sui capelli il cappello tenuto tra i denti, una mission impossibile che a Sabrina non è riuscita ma che ha entusiasmato il pubblico in studio e a casa.