Saba Sahar: la regista afghana bersaglio di tre uomini armati, ricoverata a Kabul

La regista, attrice e attivista afghana Saba Sahar è ricoverata a Kabul con ferite d'arma da fuoco dopo essere divenuta il bersaglio di tre uomini armati mentre viaggiava sulla sua auto.

Secondo un report della BBC, Saba Sahar era nella sua auto insieme ad altri passeggeri quando tre uomini hanno aperto il fuoco contro la vettura. Emal Zaki, marito della Sahar, ha dichiarato alla BBC che la sparatoria è avvenuta durante un'uscita per lavoro. Zaki ha riferito di aver sentito gli spari cinque minuti dopo che Saba era uscita di casa. l'uomo l'ha chiamata al telefono e lei gli ha detto di essere stata colpita allo stomaco.

"Ho raggiunto il luogo della sparatoria e li ho trovati feriti. Saba è stata soccorsa e trasferita al pronto soccorso e in seguito all'ospedale della polizia dove è stata operata".

Saba Sahar si trovava in auto con altre quattro persone, due bodyguard, l'autista e un bambino. Zaki ha spiegato che entrambi i bodyguard sono stati feriti, mentre l'autista e il bambino sono rimasti illesi. La sparatoria è avvenuta nella regione occidentale di Kabul e al momento non ci sono state rivendicazioni dell'attentato.

Saba Sahar è una delle più celebri attrici dell'Afghanistan e una delle prime donne registe e produttrici della nazione. I suoi lavori includono Commissioner Amanullah, serie in 24 parti sulla polizia afghana, The Law, Passing the Rainbow e il recente Kabul Dream Factory. Al centro dei suoi lavoro vengono esplorati temi come la giustizia sociale e la corruzione, inoltre Saba combatte per i diritti delle donne in Afghanistan.