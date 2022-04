Ryan Reynolds voce narrante del documentario ambientalista Curb Your Carbon

L'attore Ryan Reynolds ha collaborato alla realizzazione del documentario Curb Your Carbon, che racconta in modo ironico come contribuire a risolvere i cambiamenti climatici.

Ryan Reynolds è la voce narrante di Curb Your Carbon, un documentario che sta per essere trasmesso da molte emittenti a livello internazionale in occasione della Giornata della Terra, che si celebra il 22 aprile.

Il trailer anticipa come la star canadese abbia messo a frutto il suo irriverente umorismo per raccontare i problemi ambientali e le possibili soluzioni.

Curb Your Carbon racconta i modi semplici ed efficaci con cui tutti possono aiutare a combattere i cambiamenti climatici e lo fa con un approccio facile da capire.

Ryan Reynolds, spiegando il motivo per cui è stato coinvolto nel progetto, ha dichiarato: "Voglio che le mie figlie possano avere le esperienze che ho potuto avere quando ero un ragazzino. Sono stato abbastanza fortunato dal crescere in British Columbia. Si tratta di un parco di giochi dal punto di vista naturale: montagne, ruscelli, fiumi, laghi, si può sciare, c'è l'oceano, qualsiasi cosa... Quindi voglio che le mie figlie possano vivere il più possibile le stesse cose".

Il documentario Curb Your Carbon porta gli spettatori intorno al mondo per scoprire come si possono diminuire le emissioni nocive per l'ambiente, svelando in modo divertente come si può avere un impatto sull'ambiente, con scelte individuali e l'aiuto di studenti che sanno riparare i propri telefoni, un pilota che riesce a guidare senza causare danni all'ambiente, una famiglia che recupera spazzatura, un artista che trasforma la plastica in opere d'arte, e molto altro.

Il produttore Dugald Maudsley ha dichiarato: "C'è fame di storie sul nostro pianeta, ma siamo tutti esausti dai documentari sui cambiamenti climatici che ci opprimono. Quindi stiamo usando l'umorismo per dare forza alle persone con una lista di cose che hanno un vero impatto sui cambiamenti climatici".