Ryan Reynolds invia un esilarante video agli studenti del suo ex liceo e regala a tutti la pizza

Ryan Reynolds ha inviato un divertente video agli studenti che si sono diplomati in questo 2020 nel suo ex liceo, regalando inoltre a tutti loro una pizza.

Ryan Reynolds ha reso felice un'intera classe del liceo e, oltre a usare la propria esperienza e l'ormai famoso senso dell'umorismo, ha regalato in un video qualche consiglio agli studenti e una pizza a ciascuno di loro.

Il filmato si apre con la star che spiega di aver frequentato anche lui il liceo Kitsilano e di essere stato contattato da un suo amico ai tempi della scuola, che non sentiva da "1.2 milioni di anni".

Il video prosegue ironizzando sul fatto che l'ultima volta che aveva visto il suo amico Jonah stava progettando di iniziare a riciclare denaro sporco facendo affari con i narcotrafficanti "ma penso che diventare insegnante fosse il suo piano B".

Ryan Reynolds ha poi ripercorso la sua esperienza a scuola e ha consigliato di guardare il video con il discorso compiuto agli studenti da David Foster Wallace se si è alla ricerca di parole emozionanti ed educative.

La star canadese ha però sottolineato che vuole invitare i giovani a provare compassione ed empatia. Reynolds ha sottolineato in modo autoironico: "Qualcuno di voi potrebbe considerarmi una persona di successo e altri potrebbero aver visto Lanterna verde".

Ryan ha infatti sottolineato quanto sia stata importante l'empatia nella sua vita e nella sua carriera: "Sorprendendomi mi ha permesso di avere soldi, amici, ricordi inestimabili, mi ha permesso di provare e dare amore, mi ha permesso di riconoscere gli errori che ho compiuto e soprattutto mi ha reso felice ed è qualcosa su cui ho lavorato per tutta la vita".

L'attore ha quindi concluso dicendo che metterà da parte le battute per il discorso del diploma universitario, sottolineando: "Non che dobbiate andare all'università. Dio sa che io non ci sono andato".

Il video si conclude con un video dei giovani liceali e rivelando che ognuno di loro poteva comprare a sue spese una pizza in vendita da Nat's. I teenager hanno quindi iniziato a mandare le proprie foto mentre posano con la pizza gratis avuta grazie al pensiero cortese della star di Deadpool, al punto da dare vita a un video che verrà pubblicato online nelle prossime ore.