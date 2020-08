Ryan Reynolds protagonista di Upstate, nuovo film prodotto per Netflix

Ryan Reynold sarà il protagonista e produttore di Upstate, un nuovo film realizzato per Netflix con la regia di John August.

Ryan Reynolds e John August collaboreranno nuovamente per realizzare il film Upstate, un progetto prodotto per Netflix.

La star canadese sarà al centro della nuova commedia, di cui non sono stati diffusi i dettagli.

Il regista e l'attore hanno realizzato insieme nel 2007 il film The Nines e ora collaboreranno anche in veste di produttori esecutivi del lungometraggio.

Ryan Reynolds svilupperà il film tramite la sua casa di produzione Maximum Effort e tornerà con Upstate nel mondo di Netflix dopo il successo ottenuto da 6 Underground e l'atteso Red Notice, di cui è star accanto a Gal Gadot e Dwayne Johnson.

Tra i prossimi progetti del protagonista di Deadpool ci saranno anche la commedia Free Guy e il sequel di Come ti ammazzo il bodyguard.

John August ha recentemente firmato la sceneggiatura di Aladdin, il film live-action della Disney, e si è occupato del prequel di Grease, Summer Lovin'.