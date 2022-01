Ryan Reynolds commenta la notizia di una strada in suo onore: "Cambierò il nome di mia figlia in Ottawa!"

L'attore Ryan Reynolds riceverà l'onore di avere una strada a suo nome nella capitale canadese e ha commentato in modo ironico l'incredibile riconoscimento.

Ryan Reynolds potrebbe presto avere a Ottawa una strada a suo nome e l'attore ha commentato la notizia con la sua consueta ironia.

La star canadese ha scoperto il riconoscimento che il sindaco della capitale vuole concedergli e non poteva non reagire per la gioia dei suoi fan.

Il sindaco Jim Watson ha dichiarato che avrebbe avanzato una mozione in consiglio comunale per onorare Ryan Reynolds dando il suo nome a una strada della città di Ottawa, che "ha un posto speciale nel cuore dell'attore".

La motivazione di questo importante riconoscimento è stata la seguente: "Un uomo che ha trascorso la maggior parte della sua vita crescendo a Vanier ha dimostrato la sua generosità e il suo affetto per la nostra città, più e più volte. All'inizio della pandemia, Ryan Reynolds ha generosamente donato a varie attività benefiche locali e continua a donare il suo tempo alla sua vecchia città natale".

La star di Deadpool ha quindi risposto al twet dichiarando in modo ironico: "Questo è un onore incredibile e un accordo è un accordo, Signor Sindaco... Ho cambiato il nome di mia figlia in Ottawa".

L'attore canadese e sua moglie Blake Lively hanno collaborato in passato con l'amministrazione di Ottawa per promuovere la vaccinazione durante la pandemia e hanno raccolto recentemente oltre 850.000 dollari da donare alla SickKids Foundation. Tra le realtà che le star hanno sostenuto c'è anche il gruppo canadese Influence entoring, che lotta per eliminare la disparità di trattamento a scuola e sul lavoro legata alle origini etniche.