Ryan Reynolds scherza rivelando il suo regalo di compleanno per Hugh Jackman

Ryan Reynolds ha svelato in modo ironico quale è stato il suo regalo di compleanno per Hugh Jackman, il suo amico con cui condividerà finalmente la scena in occasione di Deadpool 3.

L'attore canadese ha ideato un dono davvero speciale per l'interprete di Wolverine, da sempre molto attivo a teatro e una star dei musical.

Su Twitter Ryan Reynolds ha scritto: "Buon compleanno, Hugh. Questo anno ti darò il dono di essere davvero peggio di te nel cantare e ballare. Ma almeno ci sono Will e Octavia!".

Il regalo condiviso con Hugh Jackman è stato infatti il primo teaser di Spirited - Magia di Natale, film in cui Ryan si mette alla prova con il genere tanto amato dal collega.

La sinossi del lungometraggio, prodotto da Apple TV+, è la seguente:

Ogni vigilia di Natale, il Fantasma del Natale Presente (Will Ferrell) sceglie un'anima perduta da redimere attraverso la visita di tre spiriti. Ma questa volta ha scelto lo Scrooge sbagliato. Clint Briggs (Ryan Reynolds) stravolge le carte in tavola e il suo ospite fantasma si ritrova a riesaminare il proprio passato, presente e futuro. Per la prima volta, Canto di Natale viene raccontato dal punto di vista dei fantasmi in questa esilarante rivisitazione musicale del classico racconto di Dickens.

Dal regista Sean Anders (Instant Family), scritto da Sean Anders e John Morris, con canzoni originali dei Premi Oscar Benj Pasek e Justin Paul (La La Land) e le coreografie di Chloe Arnold (The Late Late Show with James Corden), Spirited - Magia di Natale è una dolce e piccante delizia natalizia.