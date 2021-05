Ryan Reynolds e Rob McElhenney star della docuserie Welcome to Wrexham, ecco l'esilarante trailer

Gli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney saranno al centro della docuserie Welcome to Wrexham, docuserie sulla loro esperienza dopo aver acquistato una squadra di calcio gallese.

Ryan Reynolds e Rob McElhenney hanno annunciato la realizzazione della docuserie Welcome to Wrexham con un esilarante trailer.

Nel filmato le due due star, alle prese con una traduttrice gallese che non risparmia battute taglienti sulle loro capacità professionali e personali, spiegano che nelle puntate prodotte per FX si racconterà la loro esperienza dopo aver acquistato la squadra di calcio Wrexham e la storia della comunità della città dove ha sede lo storico team.

Il progetto intitolato Welcome to Wrexham, di cui sono già state ordinate due stagioni, sarà prodotto da Broadwalk Pictures e racconterà i sogni e la vita quotidiana degli abitanti della città di Wrexham, mentre le due star di Hollywood si iniziano a occupare della storica squadra che si trova in difficoltà.

Le puntate seguiranno i problemi affrontati da Ryan Reynolds e Rob McElhenney e il modo in cui intervengono per dare nuova forza alla realtà sportiva, mentre il destino della squadra e dell'intera città è legato al contributo dei due attori, situazione che infonde speranza e voglia di cambiamento nella comunità.

La star di Deadpool e il protagonista e creatore della serie Mythic Quest sono diventati grandi amici online e, a sorpresa, hanno realmente acquistato una squadra di calcio gallese nonostante non si fossero mai incontrati di persona.