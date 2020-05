Ryan Reynolds: "Sono amico di Dwayne Johnson perché non si prende mai sul serio"

Ryan Reynolds ha rivelato i motivi per cui ama lavorare con Dwayne Johnson, spiegando le caratteristiche che rendono l'atmosfera sul set particolarmente piacevole e la loro amicizia davvero speciale.

I due attori hanno recitato insieme in Red Notice, progetto che deve ancora essere completato, e in occasione di alcune scene di Hobbs & Shaw.

In una recente intervista Ryan Reynolds ha quindi spiegato parlando di Dwayne Johnson: "Uno dei motivi per cui sono suo amico è che non si prende sul serio e ride di se stesso, ed è uno degli aspetti che amo di lui. Se ripeti le battute che ha nel film, tipo se deve dire 'Sono l'agente speciale John Harvey dell'FBI' e la ridici, ma più velocemente del 27% aggiungendo una parolaccia, 'Sono l'agente speciale John Harvey dell'FBI, figlio di pu***ana!' perde il controllo. Lascia la stanza e non torna più".

La star canadese ha ammesso che la tendenza a scherzare sul set ha rappresentato forse un problema, non avendo finito le riprese di Red Notice prima dello stop forzato: "Probabilmente ce l'avremmo fatta, avremmo finito il film se non avessimo trascorso il 90% del tempo comportandoci da idioti e ridendo".

Ryan Reynolds ha però voluto ricordare: "Conosco Dwayne Johnson da 15 anni, quindi abbiamo la tendenza a trascorrere il tempo cercando di far scoppiare l'altro a ridere. Ed è una cosa davvero irresponsabile da fare quando si ha a che fare con Netflix, con i loro soldi, ma dà vita a un film davvero buono quando riesci a concluderlo! Ciak numero 28, sei a posto".