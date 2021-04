Ryan Reynolds e Mortal Kombat: la star commenta le ipotesi sul ruolo di Johnny Cage con un ironico tweet

I fan di Mortal Kombat, negli ultimi giorni, hanno lanciato una campagna per cercare di far entrare nel cast degli eventuali sequel Ryan Reynolds e l'attore ha commentato qla situazione condividendo un ironico tweet. Il post pubblicato dall'attore lo mostra in versione Johnny Cage dopo aver sconfitto gli avversari nel campo della telefonia mobile, facendo così pubblicità alla sua Mint Mobile.

Mortal Kombat, che è arrivato negli Stati Uniti su HBO Max, getta le basi per un possibile ritorno di Johnny Cage e, dopo la visione del film, molti fan hanno sottolineato che Ryan Reynolds sarebbe perfetto per il ruolo.

La star di Deapool sembra una scelta adatta alla parte grazie alla sua esperienza nei film action e per la sua capacità di adattersi ad atmosfere comiche.

Sui social media, negli ultimi due giorni, i messaggi che sostenevano la richiesta di affidare il ruolo di Cage a Reynolds sono diventati numerosi e, considerando quanto l'attore canadese sia attivo online e pronto a cogliere l'occasione per usare il proprio senso dell'umorismo non è sorprendente vedere il modo in cui ha sfruttato la situazione per promuovere Mint Mobile.