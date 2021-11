Ryan Reynolds: "James Bond? Se posso bere gin and tonic, sono interessato"

Ryan Reynolds ha annunciato di volersi concedere una pausa dal mondo del cinema, tuttavia ha ammesso in modo ironico che sarebbe interessato al ruolo di James Bond.

La star canadese non sembra in corsa per il ruolo, ma nulla vieta di autoproporsi per proporre un approccio totalmente nuovo al personaggio.

In un'intervista rilasciata a The Times, Ryan Reynolds ha dichiarato: "Ho sentito che stanno cercando un nuovo Bond. Potreste accettare un canadese che beve gin and tonic invece di un martini? Se fosse così sarei interessato".

'interprete di Deadpool segue così l'esempio di The Rock, con cui ha recitato in Red Notice, che aveva ammesso di essere interessato all'iconica parte dell'agente 007. Dwayne Johnson, rispondendo a una domanda di Esquire, ha raccontato: "Sì, mio nonno è stato un villain di Bond nel film Agente 007, si vive solo due volte con Sean Connery ed è stato davvero, davvero cool. Mi piacerebbe seguire le sue orme e diventare il prossimo Bond. Non voglio essere un villain. Deve essere Bond".

Daniel Craig ha detto addio al ruolo con No Time To Die e l'attore britannico aveva dichiarato parlando della sua uscita di scena: "Abbiamo fatto del nostro meglio. E sembra che ci siamo riusciti. So che sembra una semplificazione, ma è quello che abbiamo fatto".