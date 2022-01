Ryan Reynolds: donazioni record grazie al suo maglione natalizio "orribile"

Ryan Reynolds è da tempo sostenitore della fondazione Sick Kids che aiuta i bambini malati e le loro famiglie quando si ritrovano in difficoltà a causa dei loro problemi medici e, negli ultimi mesi, ha raccolto una considerevole cifra da donare per sostenerne le attività.

La star di Deadpool, ormai da qualche anno, nel periodo natalizio lancia una campagna legata a un ormai iconico maglione "orribile".

Con un post pubblicato su Instagram, l'attore Ryan Reynolds ha raccontato: "Grazie per aver aiutato a raccogliere oltre 850.000 dollari a favore della Sick Kids Foundation. Trasformare qualcosa di brutto in qualcosa di meraviglioso è quello che Sick Kids fa ogni giorno. Un enorme ringraziamento a Samsung Canada, Maple Leafs e a tutte le persone che hanno donato". La star canadese ha accompagnato l'annuncio con una foto che lo ritrae con il maglione che, in precedenza, aveva fatto indossare anche ai suoi amici e colleghi Jake Gyllenhaal e Hugh Jackman.

Reynolds, dopo un anno ricco di impegni che hanno compreso le riprese di The Adam Project e del film Spirited accanto a Will Ferrell, ha rivelato di volersi concedere una pausa dal lavoro, dedicandosi maggiormente alla famiglia e trascorrendo più tempo accanto alla moglie Blake Lively e e alle tre figlie. Ryan, inoltre, deve occuparsi della sua compagnia telefonica Mint Mobile, dell'Aviation Gin, della sua casa di produzione e persino della squadra di calcio britannica Wrexham FC, che ha acquistato insieme a Rob McElhenney.