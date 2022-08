Ryan Reynolds: "Diventare proprietario del Wrexham FC mi ha cambiato la vita"

Ryan Reynolds ha rivelato che acquistare, insieme a Rob McElhenney, la squadra di calcio gallese Wrexham, gli ha letteralmente cambiato la vita.

I due attori hanno raccontato la loro esperienza nella docuserie in sei episodi Welcome to Wrexham, che debutterà il 25 agosto su Disney+.

I due attori hanno investito 2 milioni di sterline per comprare il club spotivo e nelle puntate si vedranno Ryan Reynolds e Rob McElhenney avvicinarsi alla comunità e al loro team, riuscendo anche ad assicurare il sostegno di TikTok come sponsor.

Il protagonista di Deadpool ha dichiarato a The Times: "La storia antica della dipendenza è che ti avvicini con un approccio casuale e poi esci dall'esperienza completamente cambiato e devastato. Il calcio mi ha fatto proprio questo, nel bene e nel male. Penso che dovrebbero inventare una specie di cerotto come quelli alla nicotina per liberarsi dalla dipendenza".

Rob McElhenney, che ha proposto a Ryan l'investimento senza nemmeno essersi mai incontrati di persona, ha dichiarato che l'idea è nata guardando il documentario Sunderland Till I Die disponibile su Netflix.

La comunità locale, come mostrerà la docuserie, ha imparato a conoscere e apprezzare le due star, abbandonando i pregiudizi quando è diventato chiaro che Ryan e Rob vogliono realmente puntare a sostenere la squadra fino alla Premier League.

Il progetto intitolato Welcome to Wrexham, di cui sono già state ordinate due stagioni, è stato prodotto da Broadwalk Pictures e racconterà i sogni e la vita quotidiana degli abitanti della città di Wrexham, mentre le due star di Hollywood iniziano ad occuparsi della storica squadra che si trova in difficoltà.