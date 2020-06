Ryan Reynolds e Blake Lively donano 200mila dollari a NAACP in onore di George Floyd

Ryan Reynolds e Blake Lively hanno donato 200mila dollari all'organizzazione NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) per sostenere le iniziative legate alle proteste causate dalla morte di George Floyd.

Le due star hanno spiegato con un post la propria posizione e il modo in cui stanno affrontando la situazione politica e sociale attualmente in corso negli Stati Uniti.

La coppia composta da Ryan Reynolds e Blake Lively hanno scritto online: "Non abbiamo mai dovuto preoccuparci del preparare i nostri figli a regole diverse per quanto riguarda la legge o a cosa potrebbe accadere se ci fermassero mentre stiamo viaggiando in macchina. Non sappiamo cosa vuol dire l'esperienza di quella vita ogni giorno. Non possiamo immaginare cosa voglia dire provare quel tipo di paura e rabbia. Ci vergogniamo del fatto che in passato ci siamo permessi di non essere informati su quanto profondamente sia radicato il razzismo sistemico. Abbiamo insegnato ai nostri figli in modo diverso rispetto al modo in cui i nostri genitori ci hanno insegnato. Vogliamo educare noi stessi per quanto riguarda le esperienze delle altre persone e parlare ai nostri figli di ogni cosa, di tutto... Specialmente del nostro essere complici. Parliamo dei nostri pregiudizi, della nostra cecità e dei nostri errori".

Le star hanno proseguito sottolineando: "Ripensando al passato vediamo così tanti errori che ci hanno portato a esaminare profondamente chi siamo e chi vogliamo diventare. Ci hanno portato a grandi strade dell'educazione".

Ryan e Blake hanno aggiunto: "Ci impegniamo a crescere i nostri figli in modo che non siano mai cresciuti alimentando questo schema folle e in modo che faranno del loro meglio per non infliggere dolore a un altro essere umano in modo consapevole o inconsapevole. Si tratta del minimo che possiamo fare per onorare non solo George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor ed Eric Garner, ma tutti gli uomini e le donne di colore che sono stati uccisi quando una telecamera non stava riprendendo".

I due attori hanno concluso: "Abbiamo contribuito con 200.000 dollari al fondo per le difese legali di NAACP. Proviamo ammirazione per questa organizzazione e la loro leader, Sherrilyn Ifill. E si tratta solo dell'inizio. Promettiamo di rimanere educati e votare in ogni elezione locale. Vogliamo conoscere le posizioni dei nominati del consiglio scolastico, degli sceriffi, sindaci, membri del consiglio. Vogliamo conoscere la loro opinione sulla giustizia ma, prevalentemente, vogliamo usare il nostro essere privilegiati e la nostra piattaforma per essere un alleato e avere un ruolo nell'alleviare il dolore di così tante persone che sentono la sensazione che questo esperimento non li stia tenendo in considerazione".

Il post riporta poi alcune informazioni utili: "Ci sono petizioni da firmare, rappresentanti da chiamare, soldi da donare, interventi da compiere o semplicemente informazioni per capire meglio le tematiche e come ognuno e ogni singola persona può aiutare".