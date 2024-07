Ryan Reynolds, Anne Hathaway ed Elizabeth Banks in lotta per i diritti di Yesteryear

Il romanzo Yesteryear scritto da Caro Claire Burke è al centro di una dura lotta per ottenerne i diritti cinematografici.

Ryan Reynolds sembra stia scontrandosi con Anne Hathaway ed Elizabeth Banks nel tentativo di ottenere i diritti cinematografici del romanzo Yesteryear, scritto da Caro Claire Burke.

Le fonti di Deadline sostengono infatti che siano in corso delle trattative a 6 cifre da parte di vari team con coinvolte le star e una decisione dovrebbe essere presa all'inizio della prossima settimana.

Cosa racconterà il romanzo

Anne Hathaway sarebbe legata all'offerta di MGM Amazon e Apple, Elizabeth Banks è coinvolta con la proposta di Universal e Ryan Reynolds con quella di Paramount.

Al centro della trama di Yesteryear ci sarà Natalie, una donna che conduce una vita tradizionale in un'affascinante fattoria. Suo marito è un cowboy attraente e i loro sei figli sono uno più adorabile dell'altro. Dietro le quinte, tuttavia, ci sono tate, produttori, cucine dotate di ogni tecnologia, domande irrisolte e una famiglia, da parte del marito, in stile Kennedy. Natalie ha 8 milioni di follower, all'oscuro dei dettagli della sua vera vita e convinti che stia conducendo un'esistenza perfetta, mentre lei sfrutta la situazione per costruirsi un impero.

Improvvisamente, tuttavia, si sveglia in una vita che non la sua, in cui ogni dettaglio sembra avere qualcosa di strano. Sua figlia la informa che vivono nel 1805, ritrovandosi alle prese con una situazione completamente diversa. Potrebbe aver viaggiato nel tempo? O è stata messa alla prova da Dio? O da Satana? Natalie, inoltre, rimane incinta del suo "nuovo marito", rendendosi conto che l'importante è riuscire ad andarsene.

Il ritorno delle avventure di Deadpool

Reynolds, dal 24 luglio, sarà protagonista nelle sale con Deadpool & Wolverine, che lo vede impegnato accanto a Hugh Jackman nel ruolo di Logan. Tra gli interpreti anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

I due protagonisti, nel film firmato da Shawn Levy che è già indicato come possibile regista di Avengers 5, sembra uniranno le forze per sconfiggere una serie di cattivi che affliggono l'universo Marvel, e si introdurranno anche nel franchise del MCU, dando il loro tocco di classe, in stile 20th Century Fox, ad alcuni dei nostri momenti preferiti delle Fasi 1-4.