Ryan Reynolds sarà premiato con l'American Cinematheque Award

Ryan Reynolds riceverà il 36esimo American Cinematheque Award durante una cerimonia che si svolgerà giovedì 17 novembre al Beverly Hilton hotel a Los Angeles.

L'annuncio è stato compiuto dal presidente del consiglio d'amministrazione dell'organizzazione, Rick Nicita.

Il comunicato spiega: "Ryan Reynolds è un Uomo del Rinascimento 2.0 della nostra epoca. È un attore, un imprenditore, un autore, un comico, un produttore e un innovatore creativo sullo schermo e fuori. La cosa più importante per noi è che è una vera star del cinema moderna. Ha raggiunto il vertice della fama nei film mostrati su tutte le piattaforme, in tutti i generi passando dalle commedie ai progetti drammatici ai film action o combinazioni di tutti i tre generi".

Le parole di Nicita proseguono sottolineando: "I suoi film popolari sono troppo numerosi da segnalarli singolarmente, ma recentemente ha ottenuto nuovi livelli di entusiasmo degli spettatori senza precedenti con Deadpool, The Adam Project e Red Notice. Il governo canadese lo ha recentemente proclamato un Tesoro Nazionale e l'American Cinematheque si unisce a loro nel celebrare Ryan Reynolds come il trentaseiesimo artista che riceverà l'American Cinematheque Award".

La carriera della star canadese è iniziata nel 1991 con la sitcom televisiva Two Guys, a Girl and a Pizza Place, ottenendo grandi successi ai box office e diventando il proprietario di Aviation Gin, Mint Mobile e del Wrexham Football Club, oltre a essere direttore creativo di MNTN e co-fondatore di Maximium Effort Productions.

A ricevere il riconoscimento sono stati in precedenza artisti del calibro di Scarlett Johannsson, Spike Lee, Charlize Theron, Bradley Cooper, Reese Witherspoon, Julia Roberts, Denzel Washington, Nicole Kidman, Ron Howard, Steven Spielberg, Eddie Murphy, Bette Midler, Martin Scorsese e Robin Williams.