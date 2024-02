Grotesquerie, il teaser della nuova serie horror di Ryan Murphy

Ryan Murphy è pronto per tornare sul piccolo schermo con una nuova serie televisiva horror, come da lui stesso annunciato su Instagram. La serie s'intitolerà Grotesquerie, con protagonisti Courtney B. Vance, Niecy Nash-Betts e Lesley Manville. Per annunciare l'arrivo dello show, Murphy ha pubblicato anche un teaser trailer.

Ryan Murphy con il cast di Glee, miglior Comedy Series ai Golden Globes (2010)

Il video, interamente testuale, include un breve audio del personaggio di Nash-Betts, in cui dice:"Non so quando sia iniziato, non riesco a capire, ma ora è diverso. C'è stato uno spostamento, come se qualcosa si stesse aprendo nel mondo, una sorta di buco che scende in un nulla. Tu dici 'Beh, tesoro, il male è sempre esistito' che 'le cose stanno migliorando, non c'è mai stato un momento migliore per essere vivi!'. Non sta migliorando! Sta succedendo qualcosa intorno a noi, e nessuno lo vede tranne me".

L'universo horror di Ryan Murphy

Ryan Murphy si è distinto negli anni come uno dei più importanti produttori del piccolo schermo, sfornando serie horror di grande richiamo come American Horror Story, che tra alti e bassi è giunta alla dodicesima stagione, senza dimenticare La storia di Jeffrey Dahmer nella nuova serie antologica Mostro.

Non solo horror in realtà, perché Murphy ha dimostrato di saper cambiare registro lavorando a serie come Nip/Tuck, Glee e American Crime Story.

Al momento non sono stati svelati dettagli sulla trama di Grotesquerie, che esplorerà nuovamente altre sfumature del genere horror già ampiamente approfondite da Ryan Murphy nel corso della propria carriera.