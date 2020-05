Ryan Gosling star di Wolfman, il nuovo film prodotto da Universal

Ryan Gosling sembra sia stato scelto da Universal come star di Wolfman, uno dei nuovi titoli sviluppato dallo studio ispirandosi agli iconici mostri che hanno segnato la storia del cinema.

Il progetto è attualmente in fase di sviluppo, tuttavia lo studio sembra stia cercando in queste settimane il regista giusto a cui affidare la guida della nuova versione della storia.

Le fonti del sito Variety sostengono che i vertici della Universal hanno valutato negli ultimi mesi i possibili registi e dovrebbe presto essere una decisione riguardante il nome di chi si occuperà di Wolfman.

Tra i nomi valutati sembra esserci anche Cory Finley, recentemente dietro la macchina da presa in occasione di Bad Education.

Ryan Gosling sembra sia stato scelto per interpretare la nuova versione dell'iconico mostro metà lupo e metà umano la cui storia viene descritta come un racconto contemporaneo dall'atmosfera simile a Lo Sciacallo - Nightcrawler, con star Jake Gyllenhaal, ma ovviamente con un elemento sovrannaturale.

La sceneggiatura è firmata da Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, già nel team di Orange is the New Black.

La storia sembra sia basata su un pitch compiuto ai produttori dallo stesso Gosling che, prossimamente, sarà impegnato sul set anche in occasione dell'adattamento del nuovo romanzo di Andy Weir.

Universal ha offerto la possibilità a numerosi artisti di proporre il proprio approccio al racconto dei più famosi mostri e tra i nomi coinvolti ci sono James Wan, Paul Feig e John Krasinski.

Il successo ottenuto da The Invisible Man ha inoltre convinto lo studio a dare maggiore libertà agli autori che possono delineare i progetti senza pensare a un universo condiviso.