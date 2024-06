Ryan Gosling protagonista dello zombie movie I Used To Eat Brains, Now I Eat Kale?

Secondo alcune indiscrezioni l'attore Ryan Gosling sarà il protagonista del film I Used To Eat Brains, Now I Eat Kale, una comedy a sfumature horror.

Sony Pictures sembra abbia rinunciato alla produzione del film e CAA sta offrendo il progetto ad altri potenziali produttori e finanziatori.

Cosa racconterà I Used To Eat Brains, Now I Eat Kale

Le fonti di TheInSneider sostengono che il film sarà ambientato in un mondo in cui gli esseri umani e gli zombie hanno imparato a co-esistere e in cui esiste un movimento chiamato "Zombie Lives Matter".

Per ora non sono stati svelati i dettagli del personaggio interpretato da Ryan Gosling o altri nomi coinvolti come interpreti.

I Used to Eat Brains, Now I Eat Kale avrà un'atmosfera in stile Zombieland, la popolare commedia horror che ha avuto anche un sequel.

I prossimi progetti di Ryan Gosling

L'attore canadese, dopo il successo ottenuto da The Fall Guy in cui interpreta uno stuntman innamorato di una regista - personaggio affidato all'attrice Emily Blunt - e accusato di un crimine che non ha commesso, sarà prossimamente sul grande schermo con il lungometraggio sci-fi intitolato Project Hail Mary. Il film sarà diretto da Phil Lord e Christopher Miller ed è tratto da un romanzo firmato dallo scrittore Andy Weir, autore che ha all'attivo i romanzi The Martian, già diventato un film con star Matt Damon, e Artemis, destinato ad arrivare prossimamente sul grande schermo.

Ryan, invece, nonostante fosse particolarmente interessato al nuovo lungometraggio legato ai mostri classici del cinema, non sarà il protagonista del film Wolfman, prodotto da Universal Pictures, ma è rimasto coinvolto nel progetto come produttore esecutivo.