Ryan Gosling: "Sto aspettando che dalla Marvel arrivi la chiamata per Captain Canada"

Ryan Gosling è tornato a parlare della possibilità di recitare nel Marvel Cinematic Universe, ironizzando sulla possibilità di essere scelto per uno dei prossimi progetti.

La star canadese, prossimamente sugli schermi di Netflix con The Gray Man, ha smentito che sia stato contattato per la parte di Nova.

Nel video di MTV che regala la divertente intervista di Josh Horowitz, Ryan Gosling ha dichiarato, rispondendo a una domanda sui ruoli tratti dai fumetti che ha rifiutato nel corso degli anni: "Non so nulla di Nova, se è quello che stai per chiedermi".

L'attore canadese poco prima aveva spiegato: "Non importa. Non ero giusto per la parte. Ma mi piacerebbe farlo. Semplicemente, quale è quello giusto? Stavo aspettando la chiamata per Captain Canada".

Ryan ha ora lavorato con i fratelli Russo, che hanno contribuito in modo significativo al successo del MCU e Chris Evans che è stato Captain America, situazione che potrebbe aiutarlo ad avvicinarsi allo studio e a Kevin Feige.