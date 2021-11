Ruth Wilson sarà Anna Genovese nella serie Mob Queens

L'attrice Ruth Wilson sarà la protagonista della serie Mob Queens, un progetto in fase di sviluppo per HBO che racconterà la storia della moglie del boss criminale.

Ruth Wilson sarà la protagonista della serie Mob Queens, in fase di sviluppo per HBO, in cui si racconterà la storia di Anna Genovese, la seconda moglie del boss criminale Vito Genovese.

Il progetto sarà prodotto da WarnerMedia e si basa su un podcast creato e condotto da Michael Seligman e Jessica Bendinger.

A scrivere e produrre Mob Queens saranno Lena Dunham e Dennis Lehane, autore di Boardwalk Empire. Ruth Wilson interpreterà Anna Genovese che andrà contro le regole di Cosa Nostra quando rivelò i dettagli degli accordi illegali stretti dal marito durante le udienze del loro divorzio. La serie darà inoltre spazio al coinvolgimento della donna nei locali del Village frequentati dalle drag queen negli anni '30.

L'attrice ha recentemente recitato nella serie Queste oscure materie e sarà coinvolta nella realizzazione della nuova serie anche come produttrice tramite la sua Lady Lazarus, in collaborazione con Ryan Selzer. Lena Dunham, inoltre, sarà anche regista della serie.