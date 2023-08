Rustin: Colman Domingo è l'attivista nel primo trailer del film

L'attore Colman Domingo ha interpretato l'attivista Bayard Rustin in un nuovo film in arrivo su Netflix, di cui è stato diffuso il trailer.

L'attore Colman Domingo ha interpretato Bayard Rustin in un film biografico di cui Netflix ha condiviso il teaser trailer online, in attesa del debutto in anteprima al Toronto Film Festival 2023 in programma nella giornata del 13 settembre.

Nel video si può vedere l'uomo mentre entra in azione per organizzare una marcia a Washington e affronta numerosi ostacoli nel suo percorso per ottenere giustizia e diritti per tutti.

Chi era Bayard Rustin?

Bayard Rustin è stata una figura centrale nella Movimento per i diritti civili degli anni '60 e ha contribuito in modo determinante a ideare la marcia su Washington del 1963 durante la quale Martin Luther King Jr ha compiuto il suo iconico discorso I Have a Dream.

Il suo contributo è stato però spesso sottovalutato o ignorato a causa del fatto che fosse omosessuale, aspetto della sua vita che lo ha persino costretto a consigliare King in privato, evitando ogni attenzione mediatica.

Il cast del progetto

Il trailer di Rustin mostra vari dettagli della vita dell'attivista interpretato da Colman Domingo. Alla regia c'è George C. Wolfe, mentre Julian Breece (When They See Us) è lo sceneggiatore insieme a Dustin Lance Black (Milk).

Nel cast ci sono anche Jeffrey Wright, Chris Rock, Glynn Turman, Aml Ameen, Gus Halper, CCH Pounder, Da'Vine Joy Randolph, Johnny Ramey, Michael Potts, Lilli Kay, Jordan-Amanda Hall, Jakeem Powell, Grantham Coleman, Jamilah Rosemond, Jules Latimer, Maxwell Whittington-Cooper, Frank Harts, Kevin Mambo, Carra Patterson, Bill Irwin, Cotter Smith, Adrienne Warren, e Audra McDonald.

Il film Rustin arriverà nei cinema americani il 3 novembre, prima del debutto in streaming previsto per il 17 novembre.