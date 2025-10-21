Wicked: For Good, Colman Domingo doppierà il Leone Codardo

La star di Euphoria e Sing Sing è stato scelto per prestare la voce ad uno dei personaggi più importanti nel sequel di Jon M. Chu.

Jon M. Chu aveva espressamente chiesto di mantenere il segreto sulla notizia ma il diretto interessato non era dello stesso avviso. Colman Domingo ha svelato di essere stato scelto per doppiare il Leone Codardo in Wicked: For Good.

La scorsa settimana, Chu aveva accennato ad un cameo segreto, attirando l'attenzione sulla scelta della star che avrebbe prestato la propria voce al celebre personaggio.

Colman Domingo sarà il Leone Codardo in Wicked: For Good

Il regista aveva inizialmente spiegato che avremmo dovuto aspettare il red carpet del film per conoscere il nome della star ma è stata la stessa star a svelarsi.

Colman Domingo in Fear the Walking Dead 4

Attraverso un post su Instagram, Colman Domingo ha rivelato che sarà lui ad interpretare il più ansioso e iconico dei grandi felini nella storia del cinema e della letteratura.

Il sequel di Wicked e i nuovi personaggi

Dopo aver letto il suo nome tra i papabili per raccogliere l'eredità di Jonathan Majors nel Marvel Cinematic Universe e per il ruolo del Professor Xavier nei prossimi X-Men, Colman Domingo ha confermato un altro progetto in cantiere.

I trailer di Wicked: For Good hanno confermato che il film includerà personaggi famosi nel mondo del Mago di Oz come lo Spaventapasseri, l'Uomo di Latta, il Leone Codardo e Dorothy insieme al suo cagnolino. Si vocifera che sarà Alisha Weir ad interpretare Dorothy nel film.

Jon M. Chu, regista di entrambi i film di Wicked, ha spiegato in che modo introdurrà i nuovi personaggi nella trama di Wicked: "Quel punto d'incontro è il luogo in cui siamo stati introdotti per la prima volta nel mondo di Oz" ha spiegato il regista "Ci muoviamo con cautela, ma cerchiamo di dare più senso all'impatto che questi personaggi hanno sulle nostre protagoniste e sulla loro storia, rispetto a quanto accade nello spettacolo teatrale. Siamo cauti".