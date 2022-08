Rust, Alec Baldwin ribadisce: "Non ho premuto il grilletto"

Alec Baldwin è tornato a parlare dell'incidente mortale avvenuto sul set di Rust, in cui ha perso la vita la direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

L'occasione è stato un nuovo episodio del podcast The Chris Cuomo Project, di cui online è stato condiviso un video online.

Alec Baldwin ha infatti ricordato la tecnica chiamata "fanning the hammer", che consente il fuoco automatico, sostenendo che sia quanto accaduto sul set di Rust.

L'attore ha dichiarato: "Nei vecchi film western si poteva vedere quella tecnica". Se il cane della pistola non è stato bloccato spingendolo abbastanza all'indietro, Alec sostiene che l'arma da fuoco è in grado di sparare senza dover premere il grilletto.

Baldwin ha poi ribadito: "L'uomo che era responsabile della sicurezza sul set del film ha dichiarato che la pistola era sicura quando me l'ha data. L'uomo che era il punto di riferimento per la sicurezza del film lo ha dichiarato di fronte a tutti 'Questa è una pistola senza munizioni'. Ora, perché l'ha detto se non lo sapeva e non l'ha controllata? Il fatto è che ci hanno detto che tutto era a posto e potevamo rilassarci perché stavamo lavorando con una pistola che era sicura per poter fare le prove".

La star ha ribadito: "Ciò che probabilmente è accaduto è che qualcuno che era responsabile di una situazione, o di una delle linee di responsabilità e l'altra persona, un tandem di due persone, non ha fatto il proprio lavoro o entrambe non l'hanno fatto".

Alec Badlwin ha poi ribadito che prova frustrazione per la situazione, ma ci tiene a ribadire: "Niente riporterà questa donna indietro, è morta. Ha un bambino. Questa è la vera tragedia. Tutto quello che abbiamo detto non importa... Io, la stampa... Il mio punto è che la vera tragedia è quello che è accaduto a questa donna".