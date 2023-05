Rust: Alec Baldwin festeggia la fine delle riprese

Alec Baldwin ha condiviso su Instagram due foto per festeggiare le fine delle riprese del film western, la cui produzione si è conclusa oltre un anno dopo la morte di Halyna Hutchins.

Alec Baldwin ha festeggiato la fine delle riprese del film Rust, il western la cui produzione si era interrotta dopo la tragica morte di Halyna Hutchins avvenuta sul set.

Un anno e mezzo dopo l'incidente mortale la troupe e il cast erano ritornati al lavoro.

La fine delle riprese

Alec Baldwin ha condiviso due foto per annunciare la fine del lavoro su Rust. L'attore aveva scritto online: "Dio, è stato così bello poter radermi la barba".

Gli altri scatti lo ritraggono insieme al suo giovane co-protagonista Patrick Scott McDermott, condividendo inoltre una foto in cui il ragazzo ha confermato che era l'ultimo giorno sul set di Baldwin e ne avrebbe sentito la mancanza.

Alec, invece, ha scritto in un post: "Ultimo giorno sul set di Rust con questo ragazzo. Un attore davvero talentuoso e un adorabile ragazzo che ha davanti a sé un futuro brillante. Ti mando il mio affetto, Patrick Scott McDermott".

Rust si svolgeva nel Kansas del 1880. Un fuorilegge chiamato Harland Rust (Baldwin) deve smettere di nascondersi per salvare il suo nipote, un teenager chiamato Lucas (McDermott). Nel cast ci sono anche Travis Fimmel, Frances Fisher, Jensen Ackles e Devon Werkheiser.