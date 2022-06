Russell Crowe star di The Pope's Exorcist, ispirato alla vita di padre Amorth

Russell Crowe sarà il protagonista del film The Pope's Exorcist, un progetto prodotto da Screen Gems che si baserà sulla storia di Padre Gabriele Amorth.

Il religioso italiano ha eseguito nella sua vita oltre 100.000 esorcismi per conto del Vaticano.

Alla regia di The Pope's Exorcist ci sarà Julius Avery che, nel 2018, ha diretto Overlord.

La casa di produzione Screen Gems ha ottenuto i diritti della vita di Amorth da Michael Patrick Kaczmarek e dalla società Loyola. L'accordo comprende i diritti delle due autobiografie An Exorcist Tells His Story e An Exorcist: More Stories.

Padre Amorth, che è morto nel 2016, ha lasciato molti racconti relativi alla sua lotta contro il male in tutto il mondo, materiali che verranno utilizzati per il lungometraggio con star Russell Crowe.

La bozza della sceneggiatura è firmata da Evan Spiliotopoulos con delle revisioni firmate da Chuck MacLean compiute sulla prima bozza di Chester Hastings e R. Dean McCreary.

Crowe, recentemente, ha recitato in Kraven the Hunter, Poker Face di cui è stato il regista, Thor: Love and Thunder e The Greatest Beer Run Ever.