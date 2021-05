Russell Crowe star del thriller Poker Face

Russell Crowe sarà il protagonista del film Poker Face, il nuovo progetto che verrà diretto da Gary Fleder le cui riprese inizieranno a giugno a Sydney, in Australia.

L'attore ha recentemente concluso le riprese di Thor: Love and Thunder, il sequel Marvel in cui avrà la parte di Zeus, ed è già pronto a tornare al lavoro.

Poker Face è stato scritto da Stephen M. Coates e Russell Crowe avrà la parte di Jake, un miliardario in campo tecnologico che riunisce i suoi amici di infanzia nella sua residenza a Miami per una partita a poker ad alto rischio. Quegli amici hanno un rapporto di amore-odio nei confronti dell'organizzatore che ha in realtà ideato un elaborato progetto per ottenere giustizia su tutti loro. Jake si ritrova però a ripensare alla sua strategia quando la sua casa a Miami viene invasa da pericolosi criminali i cui lavori precedenti sono tutti finiti con omicidi e distruzione.

Nel team della produzione ci sono Gary Hamilton, Addam Bramich, Ryan Hamilton, Jeanette Volturno, Jason Clark e Keith Rodger.

Il direttore e produttore Gary Fleder ha lavorato a lungo per il piccolo schermo lavorando a progetti come Guilt, The Art of More e Kingdom.