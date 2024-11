Russell Crowe protagonista di The Last Druid

Russell Crowe è pronto a risvegliare il guerriero che è in lui per il suo prossimo ruolo in The Last Druid.

Quasi 25 anni dopo aver mosso guerra all'Impero Romano - e aver vinto un Oscar per il disturbo - ne Il Gladiatore, Russell Crowe è pronto a risvegliare il guerriero che è in lui per The Last Druid.

Il film racconterà la storia di un imperatore romano che scopre una roccaforte druidica isolata tra le montagne della Caledonia. Un pacifico anziano celtico (Crowe) deve prendere le armi per proteggere la sua famiglia e il suo popolo dall'annientamento. È in corso il casting aggiuntivo.

Tutti i dettagli del film

La AGC di Stuart Ford sta lanciando le vendite del progetto per l'AFM. Range Media Partners e CAA Media Finance hanno organizzato il finanziamento del film con Nostromo e rappresentano i diritti statunitensi.

Will Eubank (Underwater) dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da lui stesso con Phil Gawthorne e Carlyle Eubank.

Ben Pugh di 42 produce insieme a Brian Kavanaugh-Jones e Fred Berger di Range Media Partners, mentre Adrián Guerra produce anche per Nostromo. Brandon Millan e Sam Wasson di Felix Farmer saranno produttori esecutivi insieme a George Hsieh. Crowe sarà presente in Kraven il Cacciatore della Sony e nell'atteso dramma storico Norimberga.

Eubank ha esordito alla regia nel 2011 con il dramma fantascientifico Love. Ha inoltre diretto The Signal per Focus Features, con Brenton Thwaites e Olivia Cooke; Underwater, con Kristen Stewart e Vincent Cassel per Twentieth Century Fox; Paranormal Activity - Parente prossimo con Emily Bader per Paramount+ e Land of Bad con Liam Hemsworth e Russell Crowe. Il prossimo film che dirigerà sarà il thriller The Epiphany, con Sylvester Stallone, le cui riprese sono previste per l'inizio del prossimo anno, sempre per AGC.

I prossimi progetti di 42 includono il thriller The Bet per Warner Bros; il thriller di Andrew Sodroski Off Seasons per Apple TV+; Boxman di Rupert Wyatt per Lionsgate e The Penguin Lessons con Jonathan Pryce e Steve Coogan. La recente programmazione di Range include Longlegs e The Bikeriders, mentre sono in arrivo A Complete Unknown e Primetime.