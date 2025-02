Russell Crowe è un allenatore di MMA nelle prime immagini di Beast In Me

Sono state diffuse le prime immagini di Beast In Me, il prossimo film con Russell Crowe, Daniel MacPherson e Luke Hemsworth.

Sono state rivelate le prime immagini di Russell Crowe, premio Oscar, e di Daniel MacPherson, protagonista della serie Fondazione, nel film di arti marziali Beast In Me, attualmente in produzione in Australia e a Bangkok. La sceneggiatura del film è co-scritta da Crowe.

Nel cast si uniscono anche Luke Hemsworth (di Westworld), Mojean Aria (da The Correspondent), Kelly Gale (vista in Plane), George Burgess (di Land of Bad), Bren Foster (di The Last Ship), Saphira Moran (da It Will Find You) e la musicista australiana Amy Shark, che debutta nel mondo del cinema.

Di cosa parla Beast In Me?

La trama di Beast In Me segue Patton James (MacPherson), che rinuncia al suo sogno di diventare un lottatore di arti marziali miste per sostenere la sua famiglia. Quando il fratello Malon (Aria) subisce un grave infortunio e si trova in difficoltà finanziarie a causa di debiti con figure criminali, Patton decide di vendicarlo sfidando un avversario nel Campionato UNO, con l'aiuto del veterano allenatore Sammy (Crowe). Nel corso della produzione sono state condivise altre immagini dal set.

Beast In Me, foto



film con Russell Crowe (Gladiatore), co-autore della sceneggiatura e Daniel MacPherson (Foundation) in produzione in Australia e Bangkok. Regia Tyler Atkins#BeastInMe #RussellCrowe #DanielMacPherson pic.twitter.com/0udwVtVsk8 — screenweek.bsky.social (@Screenweek) February 13, 2025

Scritto da Crowe e David Frigerio (di Land of Bad), il film d'azione incentrato sulle MMA è diretto da Tyler Atkins (di Bosch & Rockit) ed è prodotto in collaborazione con il celebre franchise asiatico di arti marziali ONE Championship.

Il film è prodotto da John Schwarz e Michael Schwarz per Deeper Water Films, David Frigerio per Broken Open Pictures e Tim O'Hair per Armagh Films, con i produttori esecutivi Shane Abbess, Brett Thornquest, Jamie Arscott, Lisa Wilson e Myles Nestel.

Frigerio ha dichiarato: "Questo è un autentico film di arti marziali che racconta il viaggio di un eroe. I personaggi, profondamente sfaccettati, offrono un dramma coinvolgente, mentre i combattimenti epici aggiungono dinamismo all'azione, promettendo di entusiasmare il pubblico internazionale".

John Schwarz ha aggiunto: "Il mondo che abbiamo creato rispecchia fedelmente la realtà dello sport per garantire che il film risuoni con i fan. La scena culminante è stata girata di recente in Thailandia, in un vero ambiente di combattimento dell'ONE Championship, davanti a oltre 10.000 spettatori. I nostri attori si sono allenati duramente per offrire performance mozzafiato che catturano l'energia grezza ed esplosiva tipica dei combattimenti di MMA. Non vediamo l'ora che il pubblico possa finalmente vedere tutto ciò sul grande schermo".