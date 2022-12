Russell Crowe nominato ambasciatore di Roma: "I prossimi mondiali li faremo qui"

Era stato annunciato qualche mese fa e adesso la notizia è stata resa ufficiale dallo stesso Russell Crowe: Massimo Decimo Meridio de Il Gladiatore ha personalmente confermato di essere stato nominato ambasciatore di Roma nel mondo attraverso un esilarante tweet che farà impazzire di gioia gli italiani in generale e, soprattutto, i fan del calcio del nostro paese.

Due ore fa la star hollywoodiana ha condiviso un tweet in cui ha affermato: "Prendetela pure come un'affermazione sarcastica ma... in qualità di nuovo Ambasciatore di Roma nel mondo, dichiaro inaccettabile che l'Italia non ospiti i prossimi Mondiali. Consente di lavorare in armonia per raggiungere e fornire i finanziamenti e le infrastrutture. Grazie. Facciamolo".

L'attore ha ricevuto l'onorificenza in Campidoglio dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri lo scorso ottobre in occasione di Alice nella Città, seziona autonoma della Festa del Cinema di Roma. Durante il loro breve incontro privato, il sindaco e la star si sono affacciati dal balcone della Torre di San Niccolò V per ammirare il panorama sui Fori.

Durante la stessa visita, in occasione di una conferenza stampa su Poker Face, il suo nuovo film, Russell Crowe si è rivolto ai giovani e ha affermato: "Quando dobbiamo prendere una decisione e dubitiamo di quello che stiamo facendo o decidendo ci dobbiamo ricordare che siamo noi il capitano della nave, non bisogna avere ragione ma bisogna essere sicuri di quello che si fa".