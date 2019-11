Russell Crowe con le mani nei pantaloni: la foto poco elegante fa il giro del web

Russell Crowe è stato pizzicato un po' di tempo fa in aeroporto a Sidney in compagnia di un'amica e diversi chili di troppo, ma a sorprendere nella foto sono le mani nei pantaloni.

Per Russell Crowe, beccato con le mani nei pantaloni e immortalato da una foto in tale posa, sembrano veramente lontani i giorni da gladiatore e da sex symbol.

Nel mese di settembre Russell Crowe è stato immortalato all'aeroporto di Sidney in compagnia di un'amica, Britney Theriot, sua collega in Broken City. Fin qui nessuna notizia, perchè la 29enne sarebbe solo una sua amica che gli stava facendo compagnia in attesa di salire su un altro aereo.

A far compagnia al buon Russell c'erano anche parecchi chili di troppo, a giudicare da quel profilo davvero impietoso, molti dei quali guadagnati per interpretare uno stalker psicotico nel film Unhinged. Chi leggendo il nome di Russell Crowe pensa ancora a quel Maximus che è stato nel 2000, o al pugile con fisico scolpito di Cinderella man - Una ragione per lottare avrà un brutto risveglio guardando le sue ultime foto.

Eppure la parte peggiore non è quella del peso, come si noterà da queste foto.

Russell Crowe was spotted in the Sydney Airport with friend yesterday. pic.twitter.com/dKLHxpfkql — Russell Crowe Russia (@RussellCroweRu) November 9, 2019

L'adipe di troppo smette di essere qualcosa di notabile davanti alle mani nei pantaloni, lì come a cercare chissà cosa. A giudicare dalla sequenza di foto, si direbbe che l'attore stava sistemando il capo d'abbigliamento più comodo che ci sia, ma l'averlo fatto in modo così goffo ha attirato l'attenzione del web. Diviso naturalmente tra chi condanna la poco eleganza del gesto e chi ammette con candore che sì, per sistemare a dover i pantaloni con l'elastico in vita e quello che c'è sotto a volte viene spontaneo fare proprio così.