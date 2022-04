Russell Crowe e Liam Hemsworth star del thriller Land of Bad

Russell Crowe e Liam Hemsworth saranno i protagonisti di un nuovo thriller intitolato Land of Bad, progetto che verrà diretto da Will Eubank, già dietro la macchina da presa di Paranormal Activity: Next of Kin.

Le riprese si svolgeranno a settembre in Australia e il progetto verrà presentato al Mercato in programma al Festival di Cannes.

Russell Crowe interpreterà in Land of Bad il ruolo di Reaper, un pilota di droni dell'Aviazione che aiuta una missione delle forze speciali Delta Force che si svolge nel sud delle Filippine. Dopo che la missione va terribilmente storta, ha solo 48 ore per rimediare e agire in quella che si è trasformata in un'operazione di salvataggio.

Liam Hemsworth avrà la parte di un controllore di volo che si ritrova coinvolto nell'operazione ad alto rischio che prevede non vengano usate armi e non ci siano comunicazioni oltre a quella con il drone.

David Frigerio e Will Eubank hanno scritto la sceneggiatura del film e sono coinvolti anche come produttori in collaborazione con John Stalberg e Cindy Bru.

Russell Crowe, prossimamente, tornerà sul grande schermo in occasione di Thor: Love and Thunder e The Greatest Beer Run Ever. Liam Hemsworth è invece attualmente impegnato nelle riprese di Lonely Planet, scritto e diretto da Susannah Grant.