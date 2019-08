Russell Crowe nella prima foto del thriller Unhinged

Russell Crowe è il protagonista del nuovo thriller Unhinged, di cui è stata diffusa la prima foto ufficiale online.

Le riprese del film si concluderanno domenica nella città di New Orleans in vista di una distribuzione nelle sale prevista per il 2020 e il progetto sarà il primo titolo prodotto da Solstice Studios. In Unhinged Russell Crowe recita accanto all'attrice Caren Pistorius che interpreta Rachel, una madre che suona il clacson della sua macchina in un momento sbagliato, scatenando la furia del personaggio interpretato dalla star australiana.

Ecco la prima foto:

Unhinged: Russell Crowe nella prima foto del film

Il regista Derrick Borte ha dichiarato: "Un film grandioso è in grado di intrattenere e al tempo stesso dare il via a delle conversazioni. Credo che, in un modo davvero terrificante, Unhinged riesca esattamente a fare proprio quello".

Nel cast del film ci saranno anche Gabriel Bateman e Jimmi Simpson, mentre la sceneggiatura è firmata da Carl Ellsworth (Disturbia).