Russell Brand risponde alle accuse: "Ero drogato, dipendente dal sesso e idiota, ma non un violentatore"

Russell Brand ha risposto alle accuse di violenza e molestie sessuali che gli sono state rivolte da quattro donne.

Il comico avrebbe compiuto i crimini in un periodo compreso tra il 1999 e il 2005, come avrebbero rivelato le indagini della polizia di Londra iniziate nel settembre 2023 dopo aver ricevuto più di una denuncia.

La risposta alle accuse

L'attore, con un video pubblicato sui social, ha sostenuto di essere stato 'un drogato, dipendente dal sesso e un idiota' durante la sua giovinezza, ma di non essere un violentatore.

Russell Brand ha sottolineato: "Non ho mai compiuto attività non consensuali. Prego che possiate vederlo guardandomi negli occhi".

Le accuse, che erano state riportate anche da The Times, The Sunday Times e Channel 4 News, sono sempre state accolte da Brand con dichiarazioni legate alla propria innocenza. Russell ha aggiunto oggi: "Immagino che siamo davvero fortunati che stia accadendo in un periodo in cui sappiamo che la legge è diventata una specie di arma da usare contro le persone. So che avrò ora l'opportunità di difendermi da queste accuse in tribunale, e sono incredibilmente grato per tutto questo. Nel frattempo, siate liberi".

La situazione dell'attore

Brand risiede ora in Florida e potrebbe essere necessario un intervento delle autorità per obbligarlo a presentarsi in tribunale se non lo farà di sua spontanea volontà.

Negli ultimi anni la star del piccolo schermo, che ha ben 22.5 milioni di follower online, ha sostenuto di essersi convertito al cristianesimo e pubblica costantemente contenuti in cui parla della libertà di pensiero e di parola.

Il detective Andy Furphy ha dichiarato: "Le donne che hanno denunciato continuano a ricevere il sostegno di agenti addestrati in modo speciale. L'indagine rimane aperta e i detective chiedono a chiunque sia stato coinvolto da questo caso, o che ha qualche informazione, di farsi avanti e parlare con la polizia".

Attualmente il tour di spettacoli di Brand è stato posticipato e l'accordo che aveva con la casa editrice Bluebird è stato sospeso. BBC ha inoltre rimosso dalle sue piattaforme in streaming i contenuti in cui appare l'attore.