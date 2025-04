Russell Brand: Warner consegnerà le scene tagliate di Arturo come prova nell'inchiesta per violenza sessuale

Russell Brand potrebbe essere accusato di stupro e aggressione sessuale nel Regno Unito, ma secondo il Times potrebbe ricevere la stessa accusa anche negli Stati Uniti.

Il quotidiano britannico riporta che Warner Bros. Discover si è offerta di consegnare ore di riprese del comico dal dramma romantico Arturo, uscito nel 2011, come prova collegata a un'accusa di violenza sessuale sul set. Sia Brand che la Warner Bros. sono stati citati in giudizio nel 2023 da una comparsa del film, di cui non è stato rivelato il nome, che ha accusato il comico di essersi esposto ai membri del cast prima di aggredirla sessualmente in un bagno.

Brand e Warner Bros. hanno entrambi negato le accuse, ma Warner Bros. Discovery si è ora offerta di consegnare alcuni filmati inediti di Arturo; l'avvocato Patrick Lamparello ha dichiarato la scorsa settimana alla Corte Suprema di New York che la società disponeva di "alcune ore di filmati di scena... quattro o cinque ore, potrebbero essere di più, circa otto", secondo il Times.

Russell Brand nega tutto, ma dovrà comparire in tribunale

Russell Brand in una scena di Arthur

Il Times ha anche riferito che all'udienza di New York, gli avvocati di Brand hanno cercato di rinviare il caso, sostenendo che ci sarebbe stata una "sovrapposizione" con il caso penale nel Regno Unito. La richiesta è stata respinta dal giudice.

Russell Brand in un'immagine della commedia Arthur

L'avvocato di Brand, Mark Cuccaro, ha dichiarato alla Corte Suprema che Brand ha la "ragionevole convinzione che sia possibile un'azione penale negli Stati Uniti sulla base di accuse equivalenti a una cattiva condotta sessuale criminale avvenuta negli Stati Uniti, di cui è stato falsamente accusato sia da questa parte civile che da molte altre attraverso i media".

La settimana scorsa la Metropolitan Police di Londra ha confermato che Brand è stato accusato di stupro, aggressione indecente, stupro orale e due casi di aggressione sessuale e che dovrà comparire in tribunale il 2 maggio. Brand ha negato tutte le accuse.