Rush Hour 4 è sul tavolo delle trattative, lo conferma Jackie Chan

Jackie Chan ha recentemente rivelato di essere in trattativa per realizzare Rush Hour 4, quarto capitolo della saga iniziata nel 1998 al fianco di Chris Tucker.

L'attore, celebre per la sua abilità con le arti marziali, ha accennato alla cosa durante il Red Sea International Film Festival di Jeddah, in Arabia Saudita.

Sul posto Jackie Chan ha anche parlato della sua lunga carriera cinematografica, venendo letteralmente travolto dall'amore dei suoi fan che lo hanno acclamato e interrotto più volte, facendogli le domande e le richieste più assurde.

Nel raccontare dei suoi primi lavori sui set come stunt-man, a 80 centesimi al giorno, Chan ha ricordato della prima volta in cui è stato presentato a Bruce Lee venendo colpito durante una scena del film che stavano girando. Anche se abituato a situazioni del genere Chan ha confessato che in quel frangente ha finto di aver provato dolore per farsi aiutare da Lee. Ancora oggi ricorda l'espressione preoccupata della superstar che gli si avvicinava per dargli sostegno.

Proseguendo sul viale dei ricordi, Jackie Chan ha accennato ai suoi primi ruoli importanti come sostituto di Bruce a seguito della scomparsa, confermando che non avrebbe mai voluto essere una semplice copia sul set, ma semplicemente se stesso. Da questa prima scelta si è originato il cosiddetto "stile Jackie Chan", in cui si fondono elementi provenienti dalle arti marziali a un particolare tipo di commedia in continuo movimento.

Fra i suoi più grandi e inaspettati successi parla anche di Colpo grosso al Drago Rosso - Rush Hour 2, dicendo che inizialmente non credeva sarebbe stato accolto così bene dal grande pubblico, sancendo una saga ancora oggi amatissima. Così l'attore ha anche accennato a Rush Hour 4 dicendo che attualmente si trova sul tavolo delle trattative per il futuro: "Stiamo parlando seriamente di Rush Hour 4 proprio in questo momento, in questo periodo insomma".

Non appena Rush Hour 4 è stato nominato, da parte del pubblico presente ci sarebbe stato un gran clamore, almeno in base a quanto riportato da Variety... sarà un buon segno?