Rupert Grint: la star di Harry Potter diventa papà

Rupert Grint e Georgia Groome sono stati fotografati per le strade di Londra, il pancione dell'attrice conferma che la star di Harry Potter sta per avere il suo primo figlio.

Rupert Grint sta per diventare padre per la prima volta: la fidanzata Georgia Groome è incinta. Dopo che la coppia è stata paparazzata a Londra è arrivata anche la notizia ufficiale sulla gravidanza.

Rupert Grint e Georgia Groome non amano mostrarsi alla luce dei riflettori. I due stanno insieme dal 2011 ma si vedono raramente in pubblico. Gli stessi fan dell'attore, diventato celebre per aver interpretato Ron nella saga di Harry Potter, hanno saputo del loro fidanzamento solo un anno dopo. Giovedì scorso i due attori sono stati fotografati per le strade di Londra, una rara uscita per fare qualche scorta, prima di tornare a rinchiudersi tra le quattro mura della loro abitazione. Nello scatto "rubato" dal paparazzo londinese i due camminano con un sacchetto della spesa, e la maglietta nera indossata da Georgia evidenzia le curve della dolce attesa. Poco dopo un portavoce della coppia ha dichiarato "Rupert Grint e Georgia Groome sono entusiasti di annunciare che sono in attesa di un bambino e vi chiedono per favore di rispettare la loro privacy durante questo periodo".

Nel giorno del suo trentesimo compleanno Rupert Grint, intervistato d The Guardian, aveva detto "Arrivare ai trent'anni sembra strano. Non me li sento, non so cosa mi riserva il futuro, mi piacerebbe sistemarmi e avere presto dei figli". La scorsa estate c'erano stati dei rumors su un loro matrimonio, voci smentite da un portavoce dell'attore.